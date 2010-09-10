Антицеллюлитный массаж
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Антицеллюлитный массаж
Переехали недавно в Балашиху, кто знает где здесь жене можно пройти процедуру, антицеллюлитного массажа?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Антицеллюлитный массаж
Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт https://zheldor-spa.ru/antitsellyulitnyj-massazh-2/ с координатами, и выберите для себя необходимую услугу.
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