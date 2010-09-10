Антицеллюлитный массаж

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Антицеллюлитный массаж

Сообщение Алексей Кобзарь » 18 фев 2020, 10:48

Переехали недавно в Балашиху, кто знает где здесь жене можно пройти процедуру, антицеллюлитного массажа?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Антицеллюлитный массаж

Сообщение Наташа Швец » 02 мар 2020, 17:28

Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт https://zheldor-spa.ru/antitsellyulitnyj-massazh-2/ с координатами, и выберите для себя необходимую услугу.
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re: вакуумный массажер купить

Сообщение Kashevar » 20 май 2020, 16:49

Наташа Швец писал(а):Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт https://zheldor-spa.ru/antitsellyulitnyj-massazh-2/ с координатами, и выберите для себя необходимую услугу.



А если попробовать вакуумный массажер??

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Антицеллюлитный массаж

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 10:23

Доброго времени суток! Антицеллюлитный массаж - это такой себе вариант, работает но очень плохо! Лучше уж заняться спортом и сесть на диету, а ходить на обычный тайский массаж и получать море удовольствия https://royalthaispa.com.ua/ , что бы набираться жизненными силами на будущие тренировки и диеты))
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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