Антицеллюлитный массаж
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Антицеллюлитный массаж
Переехали недавно в Балашиху, кто знает где здесь жене можно пройти процедуру, антицеллюлитного массажа?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Антицеллюлитный массаж
Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт https://zheldor-spa.ru/antitsellyulitnyj-massazh-2/ с координатами, и выберите для себя необходимую услугу.
Re: вакуумный массажер купить
Наташа Швец писал(а):Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт https://zheldor-spa.ru/antitsellyulitnyj-massazh-2/ с координатами, и выберите для себя необходимую услугу.
А если попробовать вакуумный массажер??
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Антицеллюлитный массаж
Доброго времени суток! Антицеллюлитный массаж - это такой себе вариант, работает но очень плохо! Лучше уж заняться спортом и сесть на диету, а ходить на обычный тайский массаж и получать море удовольствия https://royalthaispa.com.ua/ , что бы набираться жизненными силами на будущие тренировки и диеты))
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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