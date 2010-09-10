Антицеллюлитный массаж

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Антицеллюлитный массаж

Сообщение Алексей Кобзарь » 18 фев 2020, 10:48

Переехали недавно в Балашиху, кто знает где здесь жене можно пройти процедуру, антицеллюлитного массажа?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Антицеллюлитный массаж

Сообщение Наташа Швец » 02 мар 2020, 17:28

Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт https://zheldor-spa.ru/antitsellyulitnyj-massazh-2/ с координатами, и выберите для себя необходимую услугу.
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re: вакуумный массажер купить

Сообщение Kashevar » 20 май 2020, 16:49

Наташа Швец писал(а):Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт https://zheldor-spa.ru/antitsellyulitnyj-massazh-2/ с координатами, и выберите для себя необходимую услугу.



А если попробовать вакуумный массажер??

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Антицеллюлитный массаж

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 09:18

Да , конечно с целлюлитом , нужно бороться , но можно это не только в салонах делать , но и дома !
Не все знают значение словосочетания «гиноидная липодистрофия». То ли дело – целлюлит! А ведь оба эти названия характеризуют одно состояние – наличие дистрофических изменений подкожно-жировой клетчатки, приводящих к нарушению микроциркуляции и формированию мелких бугорков, которые и придают коже вид апельсиновой корки. К счастью, эти изменения – не болезнь, а лишь косметический дефект. Удивлены? Да-да, о необходимости лечения целлюлита стали говорить лишь с 1973 года.
И вот Вам хорошая статья про такое изменение жировой клетчатки , там есть все , почему начинается и как бороться , можно и самой https://okeydoc.ru/kak-izbavitsya-ot-cellyulita-effektivnye-sredstva-i-procedury/.
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