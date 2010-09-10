Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 4 сообщения • Страница 1 из 1

Kashevar Гость RZN.info Сообщения: 6 Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51 Re: вакуумный массажер купить Цитата Сообщение Kashevar » 20 май 2020, 16:49 Наташа Швец писал(а): Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт Я с зимы готовлюсь к летнему сезону, поэтому регулярно посещаю процедуры антицеллюлитного массажа в салоне Афродита. Нравится, что после нескольких процедур, вижу результат и он меня радует. Услуги выполняют только специалисты, поэтому от такого массажа, вы получите не только гладкую и подтянутую кожу, но и сумасшедшее расслабление. Проконсультируйтесь в салоне, вот их сайт https://zheldor-spa.ru/antitsellyulitnyj-massazh-2/ с координатами, и выберите для себя необходимую услугу.





А если попробовать вакуумный массажер??



А если попробовать вакуумный массажер?? Вернуться к началу

КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 60 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Откуда: Рязань Re: Антицеллюлитный массаж Цитата Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 09:18

Не все знают значение словосочетания «гиноидная липодистрофия». То ли дело – целлюлит! А ведь оба эти названия характеризуют одно состояние – наличие дистрофических изменений подкожно-жировой клетчатки, приводящих к нарушению микроциркуляции и формированию мелких бугорков, которые и придают коже вид апельсиновой корки. К счастью, эти изменения – не болезнь, а лишь косметический дефект. Удивлены? Да-да, о необходимости лечения целлюлита стали говорить лишь с 1973 года.

И вот Вам хорошая статья про такое изменение жировой клетчатки , там есть все , почему начинается и как бороться , можно и самой Да , конечно с целлюлитом , нужно бороться , но можно это не только в салонах делать , но и дома !Не все знают значение словосочетания «гиноидная липодистрофия». То ли дело – целлюлит! А ведь оба эти названия характеризуют одно состояние – наличие дистрофических изменений подкожно-жировой клетчатки, приводящих к нарушению микроциркуляции и формированию мелких бугорков, которые и придают коже вид апельсиновой корки. К счастью, эти изменения – не болезнь, а лишь косметический дефект. Удивлены? Да-да, о необходимости лечения целлюлита стали говорить лишь с 1973 года.И вот Вам хорошая статья про такое изменение жировой клетчатки , там есть все , почему начинается и как бороться , можно и самой https://okeydoc.ru/kak-izbavitsya-ot-cellyulita-effektivnye-sredstva-i-procedury/ Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 4 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»