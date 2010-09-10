Вопросы по работе forum.rzn.info

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение ivanes » 04 авг 2016, 17:38

так и поступил.Но мне пишут "Пользователь в системе не найден". Стр 3 есть мой Ник.
Входил под своим именем.
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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение nik-petr » 04 авг 2016, 21:28

ivanes писал(а):так и поступил.Но мне пишут "Пользователь в системе не найден". Стр 3 есть мой Ник.
Входил под своим именем.

Вы что-то не то делаете. Ради интереса проверил регистрацию, все работает.
Там нужно нажать вверху Регистрация и ввести ник, почту и пароль. На почту приходит письмо со ссылкой подтверждения почты, нажимаете, и после этого на сайте можете входить с ником и паролем, указанным при регистрации.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11098
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение UNCLE1911 » 04 авг 2016, 21:38

Деду 80 лет. Он помнит, как немцы бомбили Рязань.
Я, правда, помню, как удивлялись десяток лет назад, когда я называл свой возраст. Но тогда в се думали, что люди за тридцать - динозавры.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение koten » 05 авг 2016, 13:08

ivanes писал(а):Ни ветке Репортер нет регистрации-кнопки. или такое
"Пользователь в системе не найден."

Там работает защита от спам-ботов
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение ivanes » 05 авг 2016, 14:37

11 дек 2008, 12:26 Пользователь RZN.info ivanes
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение listen10 » 13 окт 2016, 18:36

Почему нельзя написать два сообщения подряд?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение tochka » 13 окт 2016, 20:18

listen10 писал(а):Почему нельзя написать два сообщения подряд?

Предполагалось, что это защита от спам-ботов))). Но как-то они не очень на эту преграду реагируют.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11098
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение UNCLE1911 » 13 окт 2016, 21:16

Николс опять взялся за свое, пытается мне угрожать в ЛС. Раньше за это банили на немножко).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Контактная информация пользователя termo101

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение termo101 » 05 ноя 2016, 13:34

Ребята, я как бывший работник rzn.info могу сказать что в погоне за бабками вы отвадили определённую часть посетителей сайта. Причем немалую. Я стал или вообще не заходить на сайт (читаю рязанские новости в яндексе) или стал делать это чрезвычайно редко( реже 1 раза в 2-3 суток). Причина в этом, надеюсь вам ясна- баннер рекламы при заходе на головную страницу. Это дикий звиздец, товарищи, трэш угар и содомия. Это надо же так не любить своего читателя что бы каждый раз при заходе на сайт выдавать это гэ, где приходится искать эту сраную кнопку "закрыть". Было бы полбеды ,если бы эта реклама выдавалась раз в сутки, так эта срань вылезает каждый раз после перехода с новости на главную страницы. Грустно, ребята, очень грустно и обидно за Вас. (Уже не говорю про явном провальном проекте-джинсе с автоимпортом про покатушке по Рязанской области, из явной конфетки вы всё таки умудрились сделать дерьмо). Простите за эмоции и правду. С уважение, Владимир Алексашин.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11098
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение UNCLE1911 » 08 ноя 2016, 12:08

Смотрите чё старый воин Эбаньес творит в ЛС:
Вот такин идиоты убивают форум. ИМХО.
не следует так лихо. перерегистрация РНПК ударяет по бюджету,а бюджет ударяет по
жителям города и области и по Вам пенсионер. Не следует всех обзывать.Идиотов много среди форумчан. Я начал копать про оставшиеся Ваши персональные данные. Начну с РГУ им.Есенина,потом с паспортного стола. Далее АТС и МТС.

Раньше за такие шутки банили. А щас как? Без злобных кловунов загибнет форум?
ЗЫ. Себя тоже самокритично отношу к данной категории)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение ivanes » 08 ноя 2016, 12:38

Физрук за обзывания банят и удаляют. Это не шутки,а преступление против личности и не первое. Собран целый лист .
Этот старый пенсионер с большим педагогическим стажем UNCLE1911 сам проситься на скандал.Готов к нему.
"Деду 80 лет. Он помнит, как немцы бомбили Рязань.
Я, правда, помню, как удивлялись десяток лет назад, когда я называл свой возраст. Но тогда в се думали, что люди за тридцать - динозавры."
Возраст:58 в 2006г.Ныне 68 годков.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение ivanes » 08 ноя 2016, 12:50

Andrey » 09 фев 2010, 10:15
водителю этой машины лет 60 наверно. Да и в машину залазил он с пожилой тещей и женой своего возраста. Кто же это? Клон uncle1911 ?
Andrey » 08 фев 2010, 09:35
UNCLE1911, это Ваша серебристая 11-ая стояла с торца Первомайского рынка в воскресенье в районе 15:00-16:00 ?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение ivanes » 08 ноя 2016, 13:10

Дед Лёня
@uncle1911

Кнфяфт
Дата регистрации: июнь 2010 г.
Дед Лёня ‏@uncle1911 30 июл. 2013 г.

Грибочки пошли
Фото есть там.https://twitter.com/uncle1911
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение ivanes » 08 ноя 2016, 13:14

BAXMYPKA » 19 янв 2010, 06:35
UNCLE1911
Да забей ты на эту "атаку клонов"! Чем меньше на них внимания обращаешь, тем быстрее отвалятся!

NTJ » 20 янв 2010, 01:04
UNCLE, а почему ты такой злой? :evil: Детство трудное было? :roll: Может
тебе шоколада больше кушать нужно,чтоб гормон радости вырабатывался? :D
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11098
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение UNCLE1911 » 30 ноя 2016, 11:22

А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение koten » 05 дек 2016, 13:04

UNCLE1911 писал(а):А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?

это наверное настройки бота-детудушки-иванесоса проглючили - кодовая страница слетела
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1897
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Raider » 13 янв 2017, 18:59

UNCLE1911 писал(а):А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
Нет...благодаря подобному и прочей спампомойки
"RZN.info вошел в тысячу самых популярных сайтов России
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/13/rzn ... ossii.html
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Форум RZN.info сдох

Сообщение Vredtech » Сегодня, 20:19

И превратился в устойчивую спамопомойку.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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