Вопросы по работе forum.rzn.info
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Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
так и поступил.Но мне пишут "Пользователь в системе не найден". Стр 3 есть мой Ник.
Входил под своим именем.
Входил под своим именем.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
ivanes писал(а):так и поступил.Но мне пишут "Пользователь в системе не найден". Стр 3 есть мой Ник.
Входил под своим именем.
Вы что-то не то делаете. Ради интереса проверил регистрацию, все работает.
Там нужно нажать вверху Регистрация и ввести ник, почту и пароль. На почту приходит письмо со ссылкой подтверждения почты, нажимаете, и после этого на сайте можете входить с ником и паролем, указанным при регистрации.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Деду 80 лет. Он помнит, как немцы бомбили Рязань.
Я, правда, помню, как удивлялись десяток лет назад, когда я называл свой возраст. Но тогда в се думали, что люди за тридцать - динозавры.
Я, правда, помню, как удивлялись десяток лет назад, когда я называл свой возраст. Но тогда в се думали, что люди за тридцать - динозавры.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
ivanes писал(а):Ни ветке Репортер нет регистрации-кнопки. или такое
"Пользователь в системе не найден."
Там работает защита от спам-ботов
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
11 дек 2008, 12:26 Пользователь RZN.info ivanes
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Почему нельзя написать два сообщения подряд?
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
listen10 писал(а):Почему нельзя написать два сообщения подряд?
Предполагалось, что это защита от спам-ботов))). Но как-то они не очень на эту преграду реагируют.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Николс опять взялся за свое, пытается мне угрожать в ЛС. Раньше за это банили на немножко).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Ребята, я как бывший работник rzn.info могу сказать что в погоне за бабками вы отвадили определённую часть посетителей сайта. Причем немалую. Я стал или вообще не заходить на сайт (читаю рязанские новости в яндексе) или стал делать это чрезвычайно редко( реже 1 раза в 2-3 суток). Причина в этом, надеюсь вам ясна- баннер рекламы при заходе на головную страницу. Это дикий звиздец, товарищи, трэш угар и содомия. Это надо же так не любить своего читателя что бы каждый раз при заходе на сайт выдавать это гэ, где приходится искать эту сраную кнопку "закрыть". Было бы полбеды ,если бы эта реклама выдавалась раз в сутки, так эта срань вылезает каждый раз после перехода с новости на главную страницы. Грустно, ребята, очень грустно и обидно за Вас. (Уже не говорю про явном провальном проекте-джинсе с автоимпортом про покатушке по Рязанской области, из явной конфетки вы всё таки умудрились сделать дерьмо). Простите за эмоции и правду. С уважение, Владимир Алексашин.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Смотрите чё старый воин Эбаньес творит в ЛС:
Раньше за такие шутки банили. А щас как? Без злобных кловунов загибнет форум?
ЗЫ. Себя тоже самокритично отношу к данной категории)
Вот такин идиоты убивают форум. ИМХО.
не следует так лихо. перерегистрация РНПК ударяет по бюджету,а бюджет ударяет по
жителям города и области и по Вам пенсионер. Не следует всех обзывать.Идиотов много среди форумчан. Я начал копать про оставшиеся Ваши персональные данные. Начну с РГУ им.Есенина,потом с паспортного стола. Далее АТС и МТС.
Раньше за такие шутки банили. А щас как? Без злобных кловунов загибнет форум?
ЗЫ. Себя тоже самокритично отношу к данной категории)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Физрук за обзывания банят и удаляют. Это не шутки,а преступление против личности и не первое. Собран целый лист .
Этот старый пенсионер с большим педагогическим стажем UNCLE1911 сам проситься на скандал.Готов к нему.
"Деду 80 лет. Он помнит, как немцы бомбили Рязань.
Я, правда, помню, как удивлялись десяток лет назад, когда я называл свой возраст. Но тогда в се думали, что люди за тридцать - динозавры."
Возраст:58 в 2006г.Ныне 68 годков.
Этот старый пенсионер с большим педагогическим стажем UNCLE1911 сам проситься на скандал.Готов к нему.
"Деду 80 лет. Он помнит, как немцы бомбили Рязань.
Я, правда, помню, как удивлялись десяток лет назад, когда я называл свой возраст. Но тогда в се думали, что люди за тридцать - динозавры."
Возраст:58 в 2006г.Ныне 68 годков.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Andrey » 09 фев 2010, 10:15
водителю этой машины лет 60 наверно. Да и в машину залазил он с пожилой тещей и женой своего возраста. Кто же это? Клон uncle1911 ?
Andrey » 08 фев 2010, 09:35
UNCLE1911, это Ваша серебристая 11-ая стояла с торца Первомайского рынка в воскресенье в районе 15:00-16:00 ?
водителю этой машины лет 60 наверно. Да и в машину залазил он с пожилой тещей и женой своего возраста. Кто же это? Клон uncle1911 ?
Andrey » 08 фев 2010, 09:35
UNCLE1911, это Ваша серебристая 11-ая стояла с торца Первомайского рынка в воскресенье в районе 15:00-16:00 ?
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Дед Лёня
@uncle1911
Кнфяфт
Дата регистрации: июнь 2010 г.
Дед Лёня @uncle1911 30 июл. 2013 г.
Грибочки пошли
Фото есть там.https://twitter.com/uncle1911
@uncle1911
Кнфяфт
Дата регистрации: июнь 2010 г.
Дед Лёня @uncle1911 30 июл. 2013 г.
Грибочки пошли
Фото есть там.https://twitter.com/uncle1911
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
BAXMYPKA » 19 янв 2010, 06:35
UNCLE1911
Да забей ты на эту "атаку клонов"! Чем меньше на них внимания обращаешь, тем быстрее отвалятся!
NTJ » 20 янв 2010, 01:04
UNCLE, а почему ты такой злой? Детство трудное было? Может
тебе шоколада больше кушать нужно,чтоб гормон радости вырабатывался?
UNCLE1911
Да забей ты на эту "атаку клонов"! Чем меньше на них внимания обращаешь, тем быстрее отвалятся!
NTJ » 20 янв 2010, 01:04
UNCLE, а почему ты такой злой? Детство трудное было? Может
тебе шоколада больше кушать нужно,чтоб гормон радости вырабатывался?
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
UNCLE1911 писал(а):А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
это наверное настройки бота-детудушки-иванесоса проглючили - кодовая страница слетела
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Нет...благодаря подобному и прочей спампомойкиUNCLE1911 писал(а):А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
"RZN.info вошел в тысячу самых популярных сайтов России
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/13/rzn ... ossii.html
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Согласно авторитетному рейтингу LiveInternet, на пятницу, 13 января, Рязанский городской сайт занимает 930-е место в стране по числу посетителей. За последний месяц на RZN.info зашли 493,9 тысячи уникальных пользователей.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/1/13/rzn ... ossii.html
В аккурат с того времени все и вычистили Так-то все ничего, да вот кружку деда nikolsа-ivanesa похоронили...
А жаль... особливо ценный прибор был
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Просто перегрузили сервер, часть сообщений выкинули в корзину для отходов производства.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
ivanes писал(а):Просто перегрузили сервер, часть сообщений выкинули в корзину для отходов производства.
А у них это производство, дед?
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