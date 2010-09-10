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Raider Пользователь RZN.info Сообщения: 1898 Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57 Откуда: Рязань Re: Вопросы по работе forum.rzn.info Цитата Сообщение Raider » 16 минут назад Шварц писал(а): Так-то все ничего, да вот кружку деда nikolsа-ivanesa похоронили...

А жаль... особливо ценный прибор был Так-то все ничего, да вот кружку деда nikolsа-ivanesa похоронили...А жаль... особливо ценный прибор был Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?

видать еще в молодости барабанщика вычислили... Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?видать еще в молодости барабанщика вычислили... Вернуться к началу

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