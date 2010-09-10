Вопросы по работе forum.rzn.info

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1898
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Raider » 16 минут назад

Шварц писал(а): Так-то все ничего, да вот кружку деда nikolsа-ivanesa похоронили...
А жаль... особливо ценный прибор был :lol:
Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?
видать еще в молодости барабанщика вычислили...
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3482
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Шварц » 10 минут назад

Raider писал(а):Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?
видать еще в молодости барабанщика вычислили...


Да-да-да, именно! :lol: Которую бережно хранит...
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