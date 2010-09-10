Вопросы по работе forum.rzn.info
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Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?Шварц писал(а): Так-то все ничего, да вот кружку деда nikolsа-ivanesa похоронили...
А жаль... особливо ценный прибор был
видать еще в молодости барабанщика вычислили...
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Raider писал(а):Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?
видать еще в молодости барабанщика вычислили...
Да-да-да, именно! Которую бережно хранит...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:29
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Как зарабатывать в системе FREELANCE HR
Зарегистрируйтесь в нашей системе
Выберите вакансии для привлечения работников
Определите способы поиска работников: соцсети, размещение вакансий ,
прозвон резюме и т. д.
Отправляйте свою реферальную ссылку работникам на вакансию, чтобы они вносили свои
данные в форму заявки через вашу реф ссылку
Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию
Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com
Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com
Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования
Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете
Следите в режиме онлайн за статистикой переходов, регистраций и трудоустройства аудитории работников, которую вы привлекли в нашу систему. Помогайте людям устраиваться на работу и зарабатывайте сами!
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Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Башню-высотку утвердили представители любимой партии одного гражданина, ходившего на все митинги этой партии.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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