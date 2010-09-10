Сообщение UNCLE1911 » 47 минут назад

Док писал(а): UNCLE1911 Чукча, новостей не читаешь! Совместными усилиями политических партий

Чукча, новостей не читаешь! Совместными усилиями политических партий https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html - пока ещё не полностью, но процесс идёт.

Да тут много ума не надо, чукча вполне сойдет. Просто любитель ездить в Геную за муниципальный счет забздел нового губера, вот и все.