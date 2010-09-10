Вопросы по работе forum.rzn.info
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Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
так и поступил.Но мне пишут "Пользователь в системе не найден". Стр 3 есть мой Ник.
Входил под своим именем.
Входил под своим именем.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
ivanes писал(а):так и поступил.Но мне пишут "Пользователь в системе не найден". Стр 3 есть мой Ник.
Входил под своим именем.
Вы что-то не то делаете. Ради интереса проверил регистрацию, все работает.
Там нужно нажать вверху Регистрация и ввести ник, почту и пароль. На почту приходит письмо со ссылкой подтверждения почты, нажимаете, и после этого на сайте можете входить с ником и паролем, указанным при регистрации.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
ivanes писал(а):Ни ветке Репортер нет регистрации-кнопки. или такое
"Пользователь в системе не найден."
Там работает защита от спам-ботов
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Почему нельзя написать два сообщения подряд?
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
listen10 писал(а):Почему нельзя написать два сообщения подряд?
Предполагалось, что это защита от спам-ботов))). Но как-то они не очень на эту преграду реагируют.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Николс опять взялся за свое, пытается мне угрожать в ЛС. Раньше за это банили на немножко).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Ребята, я как бывший работник rzn.info могу сказать что в погоне за бабками вы отвадили определённую часть посетителей сайта. Причем немалую. Я стал или вообще не заходить на сайт (читаю рязанские новости в яндексе) или стал делать это чрезвычайно редко( реже 1 раза в 2-3 суток). Причина в этом, надеюсь вам ясна- баннер рекламы при заходе на головную страницу. Это дикий звиздец, товарищи, трэш угар и содомия. Это надо же так не любить своего читателя что бы каждый раз при заходе на сайт выдавать это гэ, где приходится искать эту сраную кнопку "закрыть". Было бы полбеды ,если бы эта реклама выдавалась раз в сутки, так эта срань вылезает каждый раз после перехода с новости на главную страницы. Грустно, ребята, очень грустно и обидно за Вас. (Уже не говорю про явном провальном проекте-джинсе с автоимпортом про покатушке по Рязанской области, из явной конфетки вы всё таки умудрились сделать дерьмо). Простите за эмоции и правду. С уважение, Владимир Алексашин.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Нет...благодаря подобному и прочей спампомойкиUNCLE1911 писал(а):А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:53
- Откуда: Россия
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:53
- Откуда: Россия
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