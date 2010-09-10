Вопросы по работе forum.rzn.info

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5527
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение ivanes » 04 авг 2016, 17:38

так и поступил.Но мне пишут "Пользователь в системе не найден". Стр 3 есть мой Ник.
Входил под своим именем.
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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение nik-petr » 04 авг 2016, 21:28

ivanes писал(а):так и поступил.Но мне пишут "Пользователь в системе не найден". Стр 3 есть мой Ник.
Входил под своим именем.

Вы что-то не то делаете. Ради интереса проверил регистрацию, все работает.
Там нужно нажать вверху Регистрация и ввести ник, почту и пароль. На почту приходит письмо со ссылкой подтверждения почты, нажимаете, и после этого на сайте можете входить с ником и паролем, указанным при регистрации.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение koten » 05 авг 2016, 13:08

ivanes писал(а):Ни ветке Репортер нет регистрации-кнопки. или такое
"Пользователь в системе не найден."

Там работает защита от спам-ботов
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение listen10 » 13 окт 2016, 18:36

Почему нельзя написать два сообщения подряд?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение tochka » 13 окт 2016, 20:18

listen10 писал(а):Почему нельзя написать два сообщения подряд?

Предполагалось, что это защита от спам-ботов))). Но как-то они не очень на эту преграду реагируют.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение UNCLE1911 » 13 окт 2016, 21:16

Николс опять взялся за свое, пытается мне угрожать в ЛС. Раньше за это банили на немножко).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
Контактная информация:
Контактная информация пользователя termo101

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение termo101 » 05 ноя 2016, 13:34

Ребята, я как бывший работник rzn.info могу сказать что в погоне за бабками вы отвадили определённую часть посетителей сайта. Причем немалую. Я стал или вообще не заходить на сайт (читаю рязанские новости в яндексе) или стал делать это чрезвычайно редко( реже 1 раза в 2-3 суток). Причина в этом, надеюсь вам ясна- баннер рекламы при заходе на головную страницу. Это дикий звиздец, товарищи, трэш угар и содомия. Это надо же так не любить своего читателя что бы каждый раз при заходе на сайт выдавать это гэ, где приходится искать эту сраную кнопку "закрыть". Было бы полбеды ,если бы эта реклама выдавалась раз в сутки, так эта срань вылезает каждый раз после перехода с новости на главную страницы. Грустно, ребята, очень грустно и обидно за Вас. (Уже не говорю про явном провальном проекте-джинсе с автоимпортом про покатушке по Рязанской области, из явной конфетки вы всё таки умудрились сделать дерьмо). Простите за эмоции и правду. С уважение, Владимир Алексашин.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение UNCLE1911 » 30 ноя 2016, 11:22

А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Raider » 13 янв 2017, 18:59

UNCLE1911 писал(а):А чего это было такое жуткое китаезное? И какая была у них цель? Может это инопланетные захватчики тренировку проводили?
Нет...благодаря подобному и прочей спампомойки
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MontazhNok
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:53
Откуда: Россия
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MontazhNok
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:53
Откуда: Россия
Контактная информация:
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