Сообщение termo101 » 05 ноя 2016, 13:34

Ребята, я как бывший работник rzn.info могу сказать что в погоне за бабками вы отвадили определённую часть посетителей сайта. Причем немалую. Я стал или вообще не заходить на сайт (читаю рязанские новости в яндексе) или стал делать это чрезвычайно редко( реже 1 раза в 2-3 суток). Причина в этом, надеюсь вам ясна- баннер рекламы при заходе на головную страницу. Это дикий звиздец, товарищи, трэш угар и содомия. Это надо же так не любить своего читателя что бы каждый раз при заходе на сайт выдавать это гэ, где приходится искать эту сраную кнопку "закрыть". Было бы полбеды ,если бы эта реклама выдавалась раз в сутки, так эта срань вылезает каждый раз после перехода с новости на главную страницы. Грустно, ребята, очень грустно и обидно за Вас. (Уже не говорю про явном провальном проекте-джинсе с автоимпортом про покатушке по Рязанской области, из явной конфетки вы всё таки умудрились сделать дерьмо). Простите за эмоции и правду. С уважение, Владимир Алексашин.