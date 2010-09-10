Вопросы по работе forum.rzn.info

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Raider » 13 фев 2017, 16:36

Шварц писал(а): Так-то все ничего, да вот кружку деда nikolsа-ivanesa похоронили...
А жаль... особливо ценный прибор был :lol:
Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?
видать еще в молодости барабанщика вычислили...
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Шварц » 13 фев 2017, 16:42

Raider писал(а):Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?
видать еще в молодости барабанщика вычислили...


Да-да-да, именно! :lol: Которую бережно хранит...
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Док » 19 фев 2017, 14:38

Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11123
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение UNCLE1911 » 19 фев 2017, 15:03

Башню-высотку утвердили представители любимой партии одного гражданина, ходившего на все митинги этой партии.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Док » 19 фев 2017, 16:20

UNCLE1911 Чукча, новостей не читаешь! Совместными усилиями политических партий https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html - пока ещё не полностью, но процесс идёт.
Ещё раз.
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" о сносе здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительстве на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому тема мешала? Застройщику? Управлению капитального строительства администрации города Рязани?
Your friend in time Emmet L.Brown
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Шварц » 19 фев 2017, 22:01

Док писал(а):Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" о сносе здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительстве на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому тема мешала? Застройщику? Управлению капитального строительства администрации города Рязани?


Грохнулись все сообщения форума с первой декады января по середину февраля...
Что-то, наверное, пошло не так :cry:
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11123
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение UNCLE1911 » 20 фев 2017, 07:41

Док писал(а):UNCLE1911 Чукча, новостей не читаешь! Совместными усилиями политических партий https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html - пока ещё не полностью, но процесс идёт.

Да тут много ума не надо, чукча вполне сойдет. Просто любитель ездить в Геную за муниципальный счет забздел нового губера, вот и все.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Вопросы по работе forum.rzn.info

Сообщение Док » 20 фев 2017, 11:32

UNCLE1911
Подписал бы постановление об отмене разрешения на строительство, обещал сегодня, он вроде не в Генуе.
Чтобы не получилось, что одним языком обещает его депутату Худякову, а вторым названивает застройщику: Скорее разворотите там всё, чтобы обратной дороги не было.
Your friend in time Emmet L.Brown
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PercyErubs
Гость RZN.info
Сообщения: 8
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