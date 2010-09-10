Вопросы по работе forum.rzn.info
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Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?Шварц писал(а): Так-то все ничего, да вот кружку деда nikolsа-ivanesa похоронили...
А жаль... особливо ценный прибор был
видать еще в молодости барабанщика вычислили...
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Raider писал(а):Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?
видать еще в молодости барабанщика вычислили...
Да-да-да, именно! Которую бережно хранит...
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Башню-высотку утвердили представители любимой партии одного гражданина, ходившего на все митинги этой партии.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
UNCLE1911 Чукча, новостей не читаешь! Совместными усилиями политических партий https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html - пока ещё не полностью, но процесс идёт.
Ещё раз.
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" о сносе здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительстве на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому тема мешала? Застройщику? Управлению капитального строительства администрации города Рязани?
Ещё раз.
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" о сносе здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительстве на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому тема мешала? Застройщику? Управлению капитального строительства администрации города Рязани?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Док писал(а):Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" о сносе здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительстве на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому тема мешала? Застройщику? Управлению капитального строительства администрации города Рязани?
Грохнулись все сообщения форума с первой декады января по середину февраля...
Что-то, наверное, пошло не так
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Док писал(а):UNCLE1911 Чукча, новостей не читаешь! Совместными усилиями политических партий https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html - пока ещё не полностью, но процесс идёт.
Да тут много ума не надо, чукча вполне сойдет. Просто любитель ездить в Геную за муниципальный счет забздел нового губера, вот и все.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
UNCLE1911
Подписал бы постановление об отмене разрешения на строительство, обещал сегодня, он вроде не в Генуе.
Чтобы не получилось, что одним языком обещает его депутату Худякову, а вторым названивает застройщику: Скорее разворотите там всё, чтобы обратной дороги не было.
Подписал бы постановление об отмене разрешения на строительство, обещал сегодня, он вроде не в Генуе.
Чтобы не получилось, что одним языком обещает его депутату Худякову, а вторым названивает застройщику: Скорее разворотите там всё, чтобы обратной дороги не было.
Your friend in time Emmet L.Brown
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 13:50
компьютерная диагностика авто
Приветствую Вас дамы и господа!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 13:50
Ремонт ГБЦ
Доброго времени суток господа!
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3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
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