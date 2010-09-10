Вопросы по работе forum.rzn.info
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Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?Шварц писал(а): Так-то все ничего, да вот кружку деда nikolsа-ivanesa похоронили...
А жаль... особливо ценный прибор был
видать еще в молодости барабанщика вычислили...
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Raider писал(а):Это ту, которую ему комсомольцы подарили...с дыркой которая?
видать еще в молодости барабанщика вычислили...
Да-да-да, именно! Которую бережно хранит...
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Башню-высотку утвердили представители любимой партии одного гражданина, ходившего на все митинги этой партии.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
UNCLE1911 Чукча, новостей не читаешь! Совместными усилиями политических партий https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html - пока ещё не полностью, но процесс идёт.
Ещё раз.
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" о сносе здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительстве на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому тема мешала? Застройщику? Управлению капитального строительства администрации города Рязани?
Ещё раз.
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" о сносе здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительстве на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому тема мешала? Застройщику? Управлению капитального строительства администрации города Рязани?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Док писал(а):Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" о сносе здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительстве на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому тема мешала? Застройщику? Управлению капитального строительства администрации города Рязани?
Грохнулись все сообщения форума с первой декады января по середину февраля...
Что-то, наверное, пошло не так
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
Док писал(а):UNCLE1911 Чукча, новостей не читаешь! Совместными усилиями политических партий https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html - пока ещё не полностью, но процесс идёт.
Да тут много ума не надо, чукча вполне сойдет. Просто любитель ездить в Геную за муниципальный счет забздел нового губера, вот и все.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вопросы по работе forum.rzn.info
UNCLE1911
Подписал бы постановление об отмене разрешения на строительство, обещал сегодня, он вроде не в Генуе.
Чтобы не получилось, что одним языком обещает его депутату Худякову, а вторым названивает застройщику: Скорее разворотите там всё, чтобы обратной дороги не было.
Подписал бы постановление об отмене разрешения на строительство, обещал сегодня, он вроде не в Генуе.
Чтобы не получилось, что одним языком обещает его депутату Худякову, а вторым названивает застройщику: Скорее разворотите там всё, чтобы обратной дороги не было.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Здравствуйте друзья!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
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Увидимся!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
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Увидимся!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
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Увидимся!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
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Увидимся!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
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От всей души Вам всех благ!
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Приветствую Вас дамы и господа!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации
3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
4)delmet by металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара
5)delmet by металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем Приемлемые цены для наших заказчиков
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