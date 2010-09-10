Сообщение Док » 20 фев 2017, 11:32

UNCLE1911

Подписал бы постановление об отмене разрешения на строительство, обещал сегодня, он вроде не в Генуе.

Чтобы не получилось, что одним языком обещает его депутату Худякову, а вторым названивает застройщику: Скорее разворотите там всё, чтобы обратной дороги не было.

Your friend in time Emmet L.Brown