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Обслуживание и ремонт легковых автомобилей Volvo Автосервис Volvo в МосквеУслуги У вас автомобиль от шведского концерна Volvo? Авто от

этого производителя требует регулярного обслуживание Вольво, а ремонт Volvo, является сложной задачей. Профессиональные услуги для

автовладельцев предлагает автосервис Volvo «Вольво». Мы предоставляем свои услуги жителям Москвы и всей Московской области.Диагностика

автомобиля Бесплатно Считывание кодов поломок Бесплатно Консультация специалиста Бесплатно Обнаружение дефектов Бесплатно Наши услуги

Техническое обслуживание Техническое обслуживание Автомобиль прослужит Вам долго, если регулярно проходить техническое обслуживание.

Не гонитесь за самой низкой ценой на рынке при выборе сервиса. Вы должны понимать из чего она складывается. Узнайте у нас о регламенте

ТО и его ... Диагностика и допоборудование Диагностика и допоборудование Владельцы автомобилей Вольво, а давно ли вы проверяли свой

Вольво? Малейшая неисправность автомобиля может привести к неприятной, а иногда не безопасной дорожной ситуации. предлагает Вам

совершенно бесплатно провести контроль технического состояния. Профилактические работы Профилактические работы Профилактика деталей и

систем всегда дешевле, чем ремонт. Узнайте, что и когда необходимо обслуживать в вашем автомобиле, чтобы он служил долго и не доставлял

хлопот. В этом разделе мы поделимся своими знаниями и опытом. Капитальный ремонт Капитальный ремонт Узлы и агрегаты Вольво выходят из

строя. Решений может быть два: установка новой запасной части или ее ремонт. Новые агрегаты стоят дорого. Мы предлагаем оптимальное

решение по ремонту узлов. Вы получите оптимальную цену и гарантию. Слесарный ремонт Слесарный ремонт Современные автомобили Вольво имеют

сложную техническую конструкцию. Выбрав сервис с минимальной стоимостью работ, вы далеко не всегда сэкономите. Исправлять ошибки всегда

дороже. Выберите — сервис с оптимальной ценой и отличным качеством! Замена стекол и обработка кузова Замена стекол и обработка кузова

Потратить минимум денег и получить максимальное качество – перед этим выбором стоит каждый автолюбитель. Мы поможем вам сэкономить и

получить оптимальное соотношение цена/качество/время. Записывайтесь! Если у вас нет времени или желания подыскивать официальный сервис

Volvo в вашем районе, лучшим решением будет обратиться к нам.Наш специализированный сервис Вольво предлагает максимально доступные цены

на услуги и запчасти — до 40% ниже, чем в официальных сервисных центрах.Наш сервис Вольво в Москве оказывает самый широкий спектр услуг.

Специалисты осуществляют: техническое обслуживание автомобилей. Сюда входит комплексная диагностика, считывание кодов поломок, проверка и доливка

технических жидкостей, замена моторного масла, воздушного, масляного, топливного, салонного фильтров; Познакомьтесь с нашей командой!

АВТОСЕРВИС ВОЛЬВО – АВТОСЕРВИС VOLVO В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ • замена деталей и жидкостей. К нам вы можете обратиться для

квалифицированной замены ГРМ, колесных дисков,тормозных колодок, масла и т. д.; • ремонт Вольво в Москве и Московской области.

Работники нашего сервиса отремонтируют двигатель, АКПП, ходовую часть,электрику и т. д.; • шиномонтаж и регулировку сход-развала.

Работы осуществляются на профессиональном оборудовании с использованием качественных расходных материалов. Почему стоит обратиться в Вольво?

Обращение в наш автосервис Volvo — это качественные услуги для владельцев легковых авто моделей XC90, XC60, XC70, S40, V50, C30, C70 и др.

Вот лишь главные преимущества сотрудничества с нами:

ремонт и обслуживание выполняются согласно нормативам завода Volvo; используются исключительно оригинальные запчасти или качественные

аналоги (по желанию клиента); сотрудники имеют опыт работы у официального дилера и регулярно проходят обучение; автосервис Вольво дает

гарантии на все виды работ и запчасти; наличие полной технической документации, специализированного диагностического и ремонтного

оборудования, сертифицированного заводом Volvo; при каждом посещении нашего сервис Вольво системы вашего авто будут проверены на

безопасность; строгое согласование работ с заказчиком и соблюдение сроков. Выбирайте для вашего Volvo сервис, который обеспечит

долговременную, эффективную и безопасную рабоверьте свое авто профессионалам! ОБСЛУЖИВАЕМ И РЕМОНТИРУЕМ ТОЛЬКО ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ VOLVO

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запчасти вольво хс90 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ VOLVO (ВОЛЬВО), БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ В МОСКВЕ И МО. Отзывы наших клиентов

Искал сервис, где по разумным ценам можно поменять масло в АКПП и муфте халдекс на XC90. Наткнулся на сайт + есть несколько

неплохих отзывов о сервисе на просторах инета. Порадовала организация сайта: удобная навигация, ничего лишнего, информацию

можно найти быстро. Значит и в головах тоже порядок. Записался, приехал, все поменяли грамотно и быстро. На сервисе нашли и

рассказали о неисправности тяги вихревой заслонки (я об этом знал, болезнь двигателей D5). Причем не кошмарили, как на

других "сервисах", что машина завтра станет и на эвакуаторе к нам привезете... В общем, спасибо, за грамотную работу! Замена масла в АКПП

и муфте халдекс Увидел сайт, созвонился, приехал. Был удивлён скорости ремонта, порадовали качество и ценик. Ребята - профи! Спасибо!

Конечно же, в такие сервисы хочется приезжать на обслуживание авто снова! Обслуживание Буду краток: коллективу Вольво большое спасибо!!!

Так дешево и по-честному, масло АКПП за 10 тысяч нигде не меняют.Замена масла - так дешево! Volvo S40 куплена в 2003, пробег 210 т.км.

Разрядил акк. батарею - that's my fault - оставил включенными габариты, да и батарея была уже на исходе. Купил и поставил новую батарею

- электрика не работает, думал всё ... Привезли меня в воскресенье, ребята все проверили, протестировали и ... завели. Оказалось, что

у купленной батареи не хватило заряда. Ребятам спасибо и удачи! Не завелся У меня S80 2.5Т пробег 64 т.км. Со своим автомобилем горя не

знаю. Но вот, как майская жара ударила, ехал в пробке на дачу и ... у меня загорелось сообщение о высокой температуре двигателя,

отключился кондиционер. Очень, надо сказать, неприятная

ситуация. Кое-как с остановками доехал до сервиса Вольво . Оказалось - наглухо забиты радиаторы (такой уж у нас климат). Все промыли,

прочистили, и я еще поставил защитные сетки в бампер, чтобы камни не летели. Так что теперь у меня всё снова хорошо! Я закипел!

Добрый день! Меня зовут Сергей. У меня ХС 90 2,5Т 2012 г.в. Была проблема - периодически, при повороте и торможении,

появлялся стук спереди. Все проверяли, найти ничего не могли. Меняли рычаги, сайлент-блоки подрамника, а результата не было.

И тут я, в отчаянии, заехал в Вольво . Все лишь разобрали, почистили, смазали, собрали передние суппорта ... и ВСЁ. Все пропало, мои нервы

теперь целы. Спасибо ребятам! Был стук при торможении Купил Вольво, VOLVO XC 90. Сразу начал искать как и где проверить, отремонтировать

и сделать полное техническое обслуживание

Volvo XC 90 , так как покупал без проверки (понравилась цена). Обзвонил несколько официальных дистрибьюторов и сервисов.

Везде какие-то заморочки, запись, время, цена. Но тут нашел вас. Видимо, вмешалось провидение, что сразу приехал к вам.

Сделали полный список необходимого ремонта, все совпало с моим пониманием автомобилиста с 30 летним стажем. НИЧЕГО лишнего!

Цены обрадовали. Совет - перед тем как покупать авто, приезжайте в Вольво и проверьте свою машину, и требуйте скидку

на эту стоимость у старого хозяина. Цену зафиксировали, ребята сделали всё, что обещали. ТОЧНО И В СРОК! Отзыв по работе,

уже после некоторого времени эксплуатации. Чистили топливную систему, меняли свечи и что-то там еще. Съездил в Питер и

очень был удивлен!!! Расход топлива средний упал с 16 литров до 10, 5 литра. Город - трасса. Прошел 1000 км после чистки

топливной системы. Техническое обслуживание Volvo XC 90 Добрый день! До знакомства ребятами из, обслуживался у официального дилера.

Но гарантия закончилась и меня ни что не обязывало приезжать к официалам. Я долго подыскивал подходящий для меня и моего авто сервис,

специализирующийся на автомобилях

Volvo. Во время поиска прочитал много статей, много звонил, но безрезультатно. Хорошо, что на работе много коллег ездят на

Volvo и один из коллег дал мне визитку ребят. Я позвонил и был приятно удивлен! Решил записаться на техническое обслуживание.

Приехал и не пожалел! Хочу отметить профессионализм команды приятное общение и доступность цен на обслуживание

автомобиля. Ребята, было мега-приятно с вами провести время! Дальнейшее сотрудничество обеспечено. Всем буду советовать только

Я счастливый автовладелец Volvo S60 У меня S40 2.5T 2008 г.в. Долго искал сервис с адекватными ценами, набитыми лицами и руками.

У ребят в этом плане все О.К.

В опросной анкете клиента есть вопрос: «Порекомендуете ли Вы на наш сервис своим друзьям?». Если я найду тех, кто еще в

не обслуживается из моих знакомых, то порекомендую. Качество и цену я тоже оценил на 5. Алексей С.

Volvo S 40 2,5 T 2008

Всем владельцам Вольво добрый день! Хочу поделится своей историей.. У меня ХС70 2006 г.в. Я - второй владелец. Покупал у

своего друга. На автомобиле проезжаю за год не много...сейчас пробег около 100 тысяч. Обслуживал раньше всегда на

Северо-Западе Москвы, потому что там работал механиком мой приятель. Все было прозрачно и честно..Потом мой приятель

от туда уволился. Я приехал на очередное годовое ТО+беспокоил небольшой стук на ямах. И тут мне сказали, что пора

поменять пол машины: рейку, опоры двигателя..Скажу честно - расстроился. Решил проверить диагноз где-нибудь еще.

Наткнулся на . Не знал, что в Мытищах, рядом, есть сервис Вольво. Все больше "универсальные". Первое впечатление

осталось приятное. Адекватные ребята, приятное внутри помещение, хоть и снаружи выглядит не очень. В итоге порекомендовали

поменять амортизатора передние. Я попросил поставить подешевле неоригинал. Предложили Сакс - дешевле и качественно. Заказали,

приехал, поменяли. Все пропало. Мне кажется, что я нашел свой сервис. Надеюсь дальше ребята будут также добросовестно работать.

Спасибо и удачи, . Андрей С.

ХС70 2006

Уважаемые коллеги вольвоводы, хочу Вам выразить свое почтение и поделиться впечатления от посещения сервиса . Начну с того,

что я сам работаю в автобизнесе, и занимаюсь эксплуатацией и ремонтом легковых автомобилей в промышленных масштабах, и не

понаслышке знаю, что такое ремонт и обслуживание автомобилей. Как клиент – я очень придирчив к качеству сервиса. Компанию

обнаружил в интернете случайно, когда искал сервис для замены масла в АКПП Вольво ХС-60, D-5, 2011 г.в. на машине пробег

62000 км и иногда коробка поддергивала при переключениях (машина жены). Летом, при включении «D» или «R» ощущались

толчки в трансмиссии (особенность АКПП Aisin при работе в жаркую погоду), все это говорило о том, что пора менять масло в

АКПП. Прежде чем принять решение ехать в Мытищи из Домодедово (более 100 км) , я обзвонил еще несколько сервисов, где

стоимость работ и материалов была значительно выше, чем в по акции. Решение было принято, машину записал на 06.12.15 к

15-00. Подъехал в согласованное время, познакомился с мастером -приемщиком Михаилом. Проверили масло в АКПП на предмет

необходимости замены, масло оказалось черное, это подтвердило мою уверенность в том, что масло необходимо было менять,

но запаха гари в масле не чувствовалось, значит фрикционы и тормозные ленты– живые! Машину оставили на два-три часа,

так как нужно было отъехать по делам. Через три часа вернулись, забирать автомобиль, масло заменено, в качестве бонуса –

сбросили счетчик межсервисного интервала. Приятный, клиентоориентированный подход в работе со стороны сотрудников сервиса!

Дружелюбная атмосфера, и небольшая, но очень уютная зона ожидания. Автомобиль после замены масла стал намного приятнее в

управлении, мягче, пропали рывки и дергания в трансмиссии. Нам с женой очень понравилось в этом сервисе. Подводя итоги,

могу сказать, что буду рекомендовать именно этот сервис для постгарантийного обслуживания автомобилей ВОЛЬВО! Если у

кого-то возникнут сомнения, мол отзыв написали сами сотрудники сервиса, то мой телефон –, адрес электронной почты: ,

Вы можете позвонить мне, или написать, и я с удовольствием поделюсь с Вами своими впечатлениями от посещения . Молодцы,

ребята, так держать!

АКПП Вольво ХС-60

Хочу написать Вам отзыв о последнем ремонте машины Volvo XC60, коричневая, была проблема с поддергиванием двигателя. Хочу

выразить огромную благодарность автосервису «Вольво ». Была в ремонте машина Volvo XC60, проблема с поддергиванием двигателя.

В итоге сделали все быстро, качественно. Сотрудники внимательные и действительное делают все, чтобы клиент остался доволен.

Приехал без записи, оставил машину, через несколько дней машина была готова. Очень приемлемые цены. Желаю сотрудникам «Вольво »

держать марку. Я Вам очень благодарен и ценю Вашу работу.

Volvo XC60

6.12.16 посетил Вольво !!! Владею хс70 2014г. ушел с гарантии с независимости.делал то на 55000км очень доволен работой мастера

приемщика Алексея а также слесаря отдельное спасибо!!!в красном комбезе подьемник справа.доволен работой , рекомендовал своим

друзьям владеющими вольвами!!!!с наступающим НГ!!!!до скорой встречи на то65000км.!!!!! Алексей.

хс70

Начну с того, что давно знаю , незаменимого, на мой взгляд, члена это отличной команды!! Когда Михаил работал в других

сервисах, я путешествовал за ним. Главное это человек, его отношение к тебе и к твоему автомобилю. Меня не смущает длиннющий

путь от дома до сервиса, т. к. я знаю, что он того стоит. Доверяя состояние своего автомобиля этому человеку и всей команде

VOLVO , я знаю, что все будет в норме. Уже больше пяти лет нас связывает доброе сотрудничество, дружба, назвать можно как

угодно. Все проверяется временем, и я для себя все уже давным давно проверил. Могу сказать лишь одно: когда я везу свою вольво

в VOLVO , я знаю, что там решат любою мою проблему и не разведут на бабки, если по простому! По моей рекомендации коллега с

работы обслуживает у ребят свой XC 70, на днях друг привез в сервис XC 90. Ребятам из VOLVO большой привет и огромное спасибо!

С уважением, Арт-директор

VOLVO

В октябре 2016 года я купил Volvo XC60 2009 года, пробег 87 300 км. Сразу встал вопрос, где проверить реальное состояние

автомобиля и, в дальнейшем, обслуживать его. В интернете на форумах встретил упоминания о сервисном центре «Вольво ».

Нашел сайт и ознакомился с перечнем работ, проводимых автосервисом и акциями, действующими в компании. Записался на

бесплатную диагностику своего автомобиля по 52 точкам проверки. Так состоялось моё первое знакомство с «Вольво ».

На диагностике были выявлены несколько моментов, которые следовало устранить для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Что очень понравилось, никто ничего не навязывал, а просто разложили по приоритету неисправности, какие надо было устранить

в первую очередь, а какие – во вторую. А окончательное решение было оставлено за мной. Так, в два этапа все неисправности

были быстро и качественно устранены. Когда подошло время проведения планового ТО, сомнений, в какой автосервис ехать, не было.

Качеством работы очень доволен, стоимостью услуг – тоже. Положительным моментом является и то, что здесь всегда дают

советы, какие запчасти в каждом конкретном случае рекомендуется использовать при ремонте (оригинальные или аналоги).

Также приятно удивили цены на установку дополнительного оборудования. Рекомендую всем владельцам автомобилей Volvo обратить

внимание на этот автосервис! С уважением, Олег.

Олег на Volvo XC - 60

Обратился впервые и был приятно удивлен! Сделали ТО за очень разумные деньги и быстро! Машину получил в идеально-чистом

состоянии. Ребята, спасибо! Приеду снова!

Спасибо, ребята, за ТО!

Все время собираюсь оставить отзыв о Мега крутых парнях и Супер сервисе, но все время откладываю или забываю. Но вот и

пришло время высказать все. Я владелец уже не первого супер авто-VOLVO. Попробовал практически весь модельный ряд от S-40

до XC-90. В данный момент являюсь счастливым обладателем Volvo S-60 2.5T AWD+, ну и, конечно же, клиентом . Кто ищет для

своего коня достойное обслуживание ... даже не сомневайтесь, Вам именно сюда. Много где обслуживал свои авто, но тут ... в

яблочко, соотношение цена/качество. Единственный минус - не всегда свободно ... надо записываться, да еще и приезжать ко

времени. С этим, у меня лично проблемы((( При этом плюсов, хоть отбавляй. Не разводят на деньги (меняют то, что надо менять

и не больше), не принуждают (как дилеры), дают право выбора (предлагают и оригинал и заменители), делают на совесть

(видна работа на клиента), да и вообще отношение к клиенту такое, что хочется вернуться за любые деньги. Короче говоря,

парни, респект Вам и уважуха! Я ваш на веки! Даже боюсь подумать, что будет если сменю авто с Volvo на что-либо еще.

Бесконечно благодарен за все выполненные Вами ремонты, всех моих автомобилей! Буду Вас рекомендовать всем своим друзьям.

А дилерам рекомендую приезжать время от времени, чтобы брать мастер-классы!

Пацаны, вообще ребята )))

Второй раз приезжаю на ТО, машина ХС70 2011 год. Доволен. Цена, качество работ и, самое главное, отношением к Клиенту и Машине.

Все устраивает. Из минусов - TV в комнате ожидания не появился. Ну и не всегда можно дозвониться с 1-го раза. Но это все к

выполняемым работам не относиться. плановые ТО на ХС70 Популярные услуги Скачай наше мобильное приложение Записаться на ТО

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• Категории услуг • Техническое обслуживание • Диагностика и допоборудование • Капитальный ремонт • Слесарный ремонт

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