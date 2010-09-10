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Наташа Швец Гость RZN.info Сообщения: 52 Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56 Быстрые онлайн-займы Цитата Сообщение Наташа Швец » Вчера, 22:32 У каждого из нас бывали случаи, когда срочно нужны были деньги, а в банке отказали из-за несоответствующего дохода или плохой кредитной истории. Нам приходилось одалживать деньги у знакомых и друзей, даже под проценты и после чего спешили быстро всё отдать. Но сейчас мы живём в современном мире, где есть МФО компании, которые без каких-либо нареканий и претензий смогут выдать необходимую сумму. Но не все доверяют "быстрым займам", бояться что это могут быть мошенники или ещё что-то. Так вот советую вам откинуть стереотипы массового мышления и почитать полезную статью - https://kompanion.online/finansy/chto-t ... ify-o-nih/ в которой ведется что такое быстрые займы и все мифы о них. Вернуться к началу

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