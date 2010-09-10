Печать на кружках

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Печать на кружках

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:14

Всем привет, хочу на 8 марта сделать своим женщинам подарки в виде именных кружек. Кто занимается такой печатью?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Печать на кружках

Сообщение Наташа Швец » 34 минуты назад

Качественную и быструю печать на кружках делают ребята в компании Wolf. Мы к ним обращаемся когда нуждаемся в интересных подарках. Они могут сделать печати на всем, где только можно. Если на футболках или сумках, то скажу сразу, никакая стирка не испортит вид. На чашках заказывали и эмблемы компании и просто для личного применения. Цены приятные, поэтому смотрите их работы и оформляйте заказ.
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