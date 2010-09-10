Печать на кружках
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Печать на кружках
Всем привет, хочу на 8 марта сделать своим женщинам подарки в виде именных кружек. Кто занимается такой печатью?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Печать на кружках
Качественную и быструю печать на кружках делают ребята в компании Wolf. Мы к ним обращаемся когда нуждаемся в интересных подарках. Они могут сделать печати на всем, где только можно. Если на футболках или сумках, то скажу сразу, никакая стирка не испортит вид. На чашках заказывали и эмблемы компании и просто для личного применения. Цены приятные, поэтому смотрите их работы и оформляйте заказ.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя