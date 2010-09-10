Видеокарта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Видеокарта

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:25

Где посмотреть видеокарту с хорошей мощностью на игровой комп?
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