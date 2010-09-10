Видеокарта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Видеокарта

Сообщение Алексей Кобзарь » 19 фев 2020, 12:25

Где посмотреть видеокарту с хорошей мощностью на игровой комп?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Видеокарта

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:14

Уже несколько лет держу игровой клуб. И видеокарты закупала вот в этом интернет-магазине. Могу сказать, что я даже сэкономила благодаря оптовой покупке. Сначала выбрала товар по нужным параметрам, посмотрев детальное описание (фото прилагают). Если есть потребность, можешь воспользоваться помощью менеджера. Поэтому, рекомендую выбрать подходящий товар и оформить быструю доставку по всей России.
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