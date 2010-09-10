Видеокарта
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Видеокарта
Где посмотреть видеокарту с хорошей мощностью на игровой комп?
Re: Видеокарта
Уже несколько лет держу игровой клуб. И видеокарты закупала вот в этом интернет-магазине. Могу сказать, что я даже сэкономила благодаря оптовой покупке. Сначала выбрала товар по нужным параметрам, посмотрев детальное описание (фото прилагают). Если есть потребность, можешь воспользоваться помощью менеджера. Поэтому, рекомендую выбрать подходящий товар и оформить быструю доставку по всей России.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Видеокарта
О, отлично. Мне тоже нужна новая видюха на комп.
Re: Видеокарта
А как такая карта влияет на качество игры? Нужно ещё игровую приставку покупать? Интересуюсь для сына.
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