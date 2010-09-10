Видеокарта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Видеокарта

Сообщение Алексей Кобзарь » 19 фев 2020, 12:25

Где посмотреть видеокарту с хорошей мощностью на игровой комп?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Видеокарта

Сообщение Яно4ка » 26 фев 2020, 16:14

Уже несколько лет держу игровой клуб. И видеокарты закупала вот в этом интернет-магазине. Могу сказать, что я даже сэкономила благодаря оптовой покупке. Сначала выбрала товар по нужным параметрам, посмотрев детальное описание (фото прилагают). Если есть потребность, можешь воспользоваться помощью менеджера. Поэтому, рекомендую выбрать подходящий товар и оформить быструю доставку по всей России.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Видеокарта

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 13:26

О, отлично. Мне тоже нужна новая видюха на комп.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Видеокарта

Сообщение Алексеич » Сегодня, 16:53

А как такая карта влияет на качество игры? Нужно ещё игровую приставку покупать? Интересуюсь для сына.
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