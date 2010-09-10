Видеокарта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Видеокарта

Сообщение Алексей Кобзарь » 19 фев 2020, 12:25

Где посмотреть видеокарту с хорошей мощностью на игровой комп?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Видеокарта

Сообщение Яно4ка » 26 фев 2020, 16:14

Уже несколько лет держу игровой клуб. И видеокарты закупала вот в этом интернет-магазине. Могу сказать, что я даже сэкономила благодаря оптовой покупке. Сначала выбрала товар по нужным параметрам, посмотрев детальное описание (фото прилагают). Если есть потребность, можешь воспользоваться помощью менеджера. Поэтому, рекомендую выбрать подходящий товар и оформить быструю доставку по всей России.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Видеокарта

Сообщение Зинаидушка » 01 июл 2020, 13:26

О, отлично. Мне тоже нужна новая видюха на комп.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Видеокарта

Сообщение Алексеич » 01 июл 2020, 16:53

А как такая карта влияет на качество игры? Нужно ещё игровую приставку покупать? Интересуюсь для сына.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Видеокарта

Сообщение КсюшаЧ » 03 фев 2022, 16:43

Алексей Кобзарь писал(а):Где посмотреть видеокарту с хорошей мощностью на игровой комп?

Да , все правильно , сейчас нужно много знать по видеокарте , что-бы выбрать ее правильно и ведь можно установить не одну !
При выборе видеокарты от AMD, пользователь может заметить в списке опций параметр CrossFire. Это специальная технология, которая была разработана инженерами AMD с целью объединения нескольких видеокарт в одну систему. Благодаря использованию технологии CrossFire, удается продлить жизнь старых видеокарт, а также повысить максимальную мощность системы в несколько раз. Но технология CrossFire имеет массу нюансов, которые нужно соблюдать, чтобы она работала правильно, и видеокарты отдавали максимум своих возможностей. А какие тонкости есть при настройке CrossFire и объединении нескольких видеокарт, обо всем этом вот тут и узнаете https://okeygeek.ru/tekhnologiya-crossfire-v-videokartakh-amd/.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Видеокарта

Сообщение Anthonn » Вчера, 20:22

У меня неприятные воспоминая с видеокартой( Я очень долго собирал деньги на компьютер и после того, как на финишной прямой собрал его и купил видеокарту, скакануло напряжение и компьютер сгорел. Очень расстроился, потом заново собирал деньги, но после этого приобрел стабилизатор напряжения для компьютера https://tdis.su/cat.php?cat=homepc Теперь никаких проблем, даже если свет резко выключают или напряжение скачет. Вам тоже советую, просто знаю сколько стоит игровой компьютер собрать(
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