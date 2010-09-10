Видеокарта
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Видеокарта
Где посмотреть видеокарту с хорошей мощностью на игровой комп?
Re: Видеокарта
Уже несколько лет держу игровой клуб. И видеокарты закупала вот в этом интернет-магазине. Могу сказать, что я даже сэкономила благодаря оптовой покупке. Сначала выбрала товар по нужным параметрам, посмотрев детальное описание (фото прилагают). Если есть потребность, можешь воспользоваться помощью менеджера. Поэтому, рекомендую выбрать подходящий товар и оформить быструю доставку по всей России.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Видеокарта
О, отлично. Мне тоже нужна новая видюха на комп.
Re: Видеокарта
А как такая карта влияет на качество игры? Нужно ещё игровую приставку покупать? Интересуюсь для сына.
Re: Видеокарта
Алексей Кобзарь писал(а):Где посмотреть видеокарту с хорошей мощностью на игровой комп?
Да , все правильно , сейчас нужно много знать по видеокарте , что-бы выбрать ее правильно и ведь можно установить не одну !
При выборе видеокарты от AMD, пользователь может заметить в списке опций параметр CrossFire. Это специальная технология, которая была разработана инженерами AMD с целью объединения нескольких видеокарт в одну систему. Благодаря использованию технологии CrossFire, удается продлить жизнь старых видеокарт, а также повысить максимальную мощность системы в несколько раз. Но технология CrossFire имеет массу нюансов, которые нужно соблюдать, чтобы она работала правильно, и видеокарты отдавали максимум своих возможностей. А какие тонкости есть при настройке CrossFire и объединении нескольких видеокарт, обо всем этом вот тут и узнаете https://okeygeek.ru/tekhnologiya-crossfire-v-videokartakh-amd/.
Re: Видеокарта
У меня неприятные воспоминая с видеокартой( Я очень долго собирал деньги на компьютер и после того, как на финишной прямой собрал его и купил видеокарту, скакануло напряжение и компьютер сгорел. Очень расстроился, потом заново собирал деньги, но после этого приобрел стабилизатор напряжения для компьютера https://tdis.su/cat.php?cat=homepc Теперь никаких проблем, даже если свет резко выключают или напряжение скачет. Вам тоже советую, просто знаю сколько стоит игровой компьютер собрать(
6 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей