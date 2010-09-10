Квадроцикл
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Квадроцикл
Люблю отдыхать на природе и путешествовать поэтому когда появились средства решил приобрести квадроцикл
https://agrotechnika.com.ua/kvadrocikly высокое качество и надежность. Уже опробовал его в деле и остался полностью доволен полученным результатом. Рекомендую.
https://agrotechnika.com.ua/kvadrocikly высокое качество и надежность. Уже опробовал его в деле и остался полностью доволен полученным результатом. Рекомендую.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Квадроцикл
Порой он тебя возит, а порой и ты его. Уже пару раз в дороге прям ломался. Приходилось за машиной ехать, чтоб домой его привезти. А потом в сервис https://ремонт-квадроцикла.москва загонял, чтоб починили. Не гнить же ему в гараже в самом деле.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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