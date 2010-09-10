Квадроцикл

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Квадроцикл

Сообщение parma » 20 фев 2020, 12:09

Люблю отдыхать на природе и путешествовать поэтому когда появились средства решил приобрести квадроцикл
https://agrotechnika.com.ua/kvadrocikly высокое качество и надежность. Уже опробовал его в деле и остался полностью доволен полученным результатом. Рекомендую.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Квадроцикл

Сообщение Anatup » 55 минут назад

Порой он тебя возит, а порой и ты его. Уже пару раз в дороге прям ломался. Приходилось за машиной ехать, чтоб домой его привезти. А потом в сервис https://ремонт-квадроцикла.москва загонял, чтоб починили. Не гнить же ему в гараже в самом деле.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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