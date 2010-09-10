Сообщение Anatup » 55 минут назад

Порой он тебя возит, а порой и ты его. Уже пару раз в дороге прям ломался. Приходилось за машиной ехать, чтоб домой его привезти. А потом в сервис https://ремонт-квадроцикла.москва загонял, чтоб починили. Не гнить же ему в гараже в самом деле.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.