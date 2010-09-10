Сообщение Bolotov_V » Сегодня, 12:15

Где посмотреть предложения по продаже коммерческой техники? Нужна техника для складирования, транспортировки, запчасти тоже интересуют. Чтобы недорого, можно бу с пробегом. Если есть такие профильные ресурсы, киньте ссылку. Заранее благодарен)