Где посмотреть?

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Где посмотреть?

Сообщение Bolotov_V » Сегодня, 12:15

Где посмотреть предложения по продаже коммерческой техники? Нужна техника для складирования, транспортировки, запчасти тоже интересуют. Чтобы недорого, можно бу с пробегом. Если есть такие профильные ресурсы, киньте ссылку. Заранее благодарен)
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Где посмотреть?

Сообщение LarisaKrylova » Сегодня, 13:07

У нас автотранспортная компания, пользуемся информацией портала Autoline. На сайте всегда можно найти выгодное предложение и купить недорогую коммерческую технику с доставкой. Собрали так практически весь автопарк, за исключением тех машин, которые приобретались ранее. Экономия посчитана, весьма существенная, средства направлены на развитие и повышение зарплат. В части обслуживания претензий не было, вся техника проходит предварительную подготовку, это подтверждено нашими специалистами. Рекомендую!
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