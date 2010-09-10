Похудеть пса

Как стать волонтером. Где требуется ваша помощь.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Похудеть пса

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:42

Надеюсь, здесь мне помогут найти ответ намой вопрос. Пес мой в последнее время сильно поправился и я вижу, что ему от этого тяжело. Скажите, как помочь ему похудеть?
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