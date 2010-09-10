Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:42

Надеюсь, здесь мне помогут найти ответ намой вопрос. Пес мой в последнее время сильно поправился и я вижу, что ему от этого тяжело. Скажите, как помочь ему похудеть?