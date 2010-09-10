Похудеть пса
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Похудеть пса
Надеюсь, здесь мне помогут найти ответ намой вопрос. Пес мой в последнее время сильно поправился и я вижу, что ему от этого тяжело. Скажите, как помочь ему похудеть?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Похудеть пса
Такие проблемы часто бывают у животных, особенно, когда им уже больше пяти лет. В целом это не страшно, если вовремя и правильно на это отреагировать. Во-первых, теперь твоему псу нужны регулярные физические нагрузки, а во-вторых, теперь ему нужно особое питание. Можешь тут https://gooz.ru/index.php?_route_=dieti ... dlya-sobak накупить ему разных диетических вкусностей, поначалу он не будет их есть, но потом привыкнет и будет уминать с радостью.
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