Сообщение Norikon » Сегодня, 03:52

И если с семьёй живёте, то нужно обязательно провести со всеми разъяснительную работу. Убедиться, что все понимают, что лишний вес у собаки - это очень опасно для её здоровья, намекнуть детям, что от их вкусняшек-сахарочков пёс может очень быстро разболеться и уйти в мир иной. Хотя, обычно, бабушки страдают этими докармливаниями. И без физических нагрузок - никак