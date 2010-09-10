Похудеть пса

Как стать волонтером. Где требуется ваша помощь.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Похудеть пса

Сообщение Наташа Швец » 20 фев 2020, 12:42

Надеюсь, здесь мне помогут найти ответ намой вопрос. Пес мой в последнее время сильно поправился и я вижу, что ему от этого тяжело. Скажите, как помочь ему похудеть?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Похудеть пса

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 фев 2020, 14:31

Такие проблемы часто бывают у животных, особенно, когда им уже больше пяти лет. В целом это не страшно, если вовремя и правильно на это отреагировать. Во-первых, теперь твоему псу нужны регулярные физические нагрузки, а во-вторых, теперь ему нужно особое питание. Можешь тут https://gooz.ru/index.php?_route_=dieti ... dlya-sobak накупить ему разных диетических вкусностей, поначалу он не будет их есть, но потом привыкнет и будет уминать с радостью.
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Norikon
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:05

Re: Похудеть пса

Сообщение Norikon » Сегодня, 03:52

И если с семьёй живёте, то нужно обязательно провести со всеми разъяснительную работу. Убедиться, что все понимают, что лишний вес у собаки - это очень опасно для её здоровья, намекнуть детям, что от их вкусняшек-сахарочков пёс может очень быстро разболеться и уйти в мир иной. Хотя, обычно, бабушки страдают этими докармливаниями. И без физических нагрузок - никак
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась :lol:
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