Займ в Уфе

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Займ в Уфе

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:17

Где можно в Уфе взять займ в большом размере?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Займ в Уфе

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 15:47

Если тебе срочно нужны деньги, то советую обратиться в организацию «Микро Капитал» они выдают займы под ПТС автомобиля https://mikrokapital.ru/zaymy-v-ufe/pod-zalog-pts/ . Я здесь тоже как-то брал, ставка у них от 3,42%, это нормально. Так же ты можешь закрыть его досрочно и без всяких проблем. Так что заходи и смотри, это лучший вариант.
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