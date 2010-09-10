Займ в Уфе
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Займ в Уфе
Где можно в Уфе взять займ в большом размере?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Займ в Уфе
Если тебе срочно нужны деньги, то советую обратиться в организацию «Микро Капитал» они выдают займы под ПТС автомобиля https://mikrokapital.ru/zaymy-v-ufe/pod-zalog-pts/ . Я здесь тоже как-то брал, ставка у них от 3,42%, это нормально. Так же ты можешь закрыть его досрочно и без всяких проблем. Так что заходи и смотри, это лучший вариант.
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