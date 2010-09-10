Займ в Уфе

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Займ в Уфе

Сообщение Алексей Кобзарь » 20 фев 2020, 14:17

Где можно в Уфе взять займ в большом размере?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Займ в Уфе

Сообщение Алехандро Пенгер » 20 фев 2020, 15:47

Если тебе срочно нужны деньги, то советую обратиться в организацию «Микро Капитал» они выдают займы под ПТС автомобиля https://mikrokapital.ru/zaymy-v-ufe/pod-zalog-pts/ . Я здесь тоже как-то брал, ставка у них от 3,42%, это нормально. Так же ты можешь закрыть его досрочно и без всяких проблем. Так что заходи и смотри, это лучший вариант.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Займ в Уфе

Сообщение derigor » Сегодня, 11:28

а если нет авто ?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Займ в Уфе

Сообщение derigor » Сегодня, 11:35

куда в таком случае обращаться?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Займ в Уфе

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:46

Можно тогда взять займ онлайн https://webbankir.com/ . Для этого нужен только паспорт и банковская карта на которую будут переведены деньги. К тому же подать заявку на займ можно в любое время суток
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