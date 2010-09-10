Займ в Уфе

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Займ в Уфе

Сообщение Алексей Кобзарь » 20 фев 2020, 14:17

Где можно в Уфе взять займ в большом размере?
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Займ в Уфе

Сообщение Алехандро Пенгер » 20 фев 2020, 15:47

Если тебе срочно нужны деньги, то советую обратиться в организацию «Микро Капитал» они выдают займы под ПТС автомобиля https://mikrokapital.ru/zaymy-v-ufe/pod-zalog-pts/ . Я здесь тоже как-то брал, ставка у них от 3,42%, это нормально. Так же ты можешь закрыть его досрочно и без всяких проблем. Так что заходи и смотри, это лучший вариант.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Займ в Уфе

Сообщение derigor » 23 июл 2020, 11:28

а если нет авто ?
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Займ в Уфе

Сообщение derigor » 23 июл 2020, 11:35

куда в таком случае обращаться?
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Займ в Уфе

Сообщение gonchar84 » 23 июл 2020, 11:46

Можно тогда взять займ онлайн https://webbankir.com/ . Для этого нужен только паспорт и банковская карта на которую будут переведены деньги. К тому же подать заявку на займ можно в любое время суток
Вернуться к началу
Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Займ в Уфе

Сообщение Алексеич » Вчера, 21:51

Сейчас независимо от города можно получить займ в удалённом режиме. Через интернет вся процедура оформления займа возможна.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Займ в Уфе

Сообщение Laca » Сегодня, 18:48

Алексеич писал(а):Сейчас независимо от города можно получить займ в удалённом режиме. Через интернет вся процедура оформления займа возможна.

Действительно взять микрозаймы в одной из МФО - самый простой и быстрый способ поправить своё финансовое положение. Я часто услугами микрофинансовых компаний пользуюсь, а на ресурсе Banklab можно найти информацию и условия получения займов, выбрать микрофинансиста, и перейдя на его сайт оформить заявку. Как правило, требования к заёмщикам минимальные, они описаны в условиях, и займы выдают даже с плохой кредитной историей не требуя дополнительных справок и поручителей.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя