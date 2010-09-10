Пакеты с логотипом

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Пакеты с логотипом

Сообщение Алексей Кобзарь » 21 фев 2020, 17:24

Где заказать изготовление пакетов со своим логотипом?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Пакеты с логотипом

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 00:20

Алексей Кобзарь, Вам о компании "МастерПАК" http://mspak.ru/ ранее не доводилось слышать? Так вот у них спокойно можете заказать продукцию подобного плана. Кстати, на опт предусмотрена довольно неплохая цена. Для изготовления они используют только первичное экологически чистое сырье, так что к качеству абсолютно никаких претензий не возникает. Да и логотип наносят достаточно аккуратно и с четкими линиями контура. Если нужна помощь с дизайном, то также можете воспользоваться помощью их специалистов. Надеюсь, смогла Вам помочь))
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