Оплата за отопление

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Frebreze
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 08:19

Оплата за отопление

Сообщение Frebreze » Вчера, 20:22

Добрый день,
Родителей переселяем в Рязань из Ряжска, в котором осталась 3-х комнатная квартира. Продать не получается, скоро ценник до 1 млн. упадет =((. Сдавать - вариант не рассматриваем - в финансовом плане не выгодно будет.
Интересная картина получается, квартира тебе не нужна и ты в ней не проживаешь, но содержание жилья и отопление платить обязан (ориентировочно 6 тыс. руб. в месяц), со счетчиками понятно.. заявление в жэу.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и сможет дать совет или сказать в каком направлении двигаться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость