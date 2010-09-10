Оплата за отопление
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Оплата за отопление
Добрый день,
Родителей переселяем в Рязань из Ряжска, в котором осталась 3-х комнатная квартира. Продать не получается, скоро ценник до 1 млн. упадет =((. Сдавать - вариант не рассматриваем - в финансовом плане не выгодно будет.
Интересная картина получается, квартира тебе не нужна и ты в ней не проживаешь, но содержание жилья и отопление платить обязан (ориентировочно 6 тыс. руб. в месяц), со счетчиками понятно.. заявление в жэу.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и сможет дать совет или сказать в каком направлении двигаться.
Родителей переселяем в Рязань из Ряжска, в котором осталась 3-х комнатная квартира. Продать не получается, скоро ценник до 1 млн. упадет =((. Сдавать - вариант не рассматриваем - в финансовом плане не выгодно будет.
Интересная картина получается, квартира тебе не нужна и ты в ней не проживаешь, но содержание жилья и отопление платить обязан (ориентировочно 6 тыс. руб. в месяц), со счетчиками понятно.. заявление в жэу.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и сможет дать совет или сказать в каком направлении двигаться.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
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Оплата за отопление
Уважаемые соседи , кто- нибудь в курсе, когда нам пересчитают оплату за отопление за октябрь. Деньги мы заплатили , а тепла не было пол месяца. Поделитесь инфой. Мы еще не живем в квартире, но скоро заедем и хочу знать поднимали ли этот вопрос или УК думает, что мы забыли
Постскриптум в другой теме справшивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
Постскриптум в другой теме справшивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
2 сообщения • Страница 1 из 1
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