Оплата за отопление

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Frebreze
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 08:19

Оплата за отопление

Сообщение Frebreze » 23 фев 2020, 20:22

Добрый день,
Родителей переселяем в Рязань из Ряжска, в котором осталась 3-х комнатная квартира. Продать не получается, скоро ценник до 1 млн. упадет =((. Сдавать - вариант не рассматриваем - в финансовом плане не выгодно будет.
Интересная картина получается, квартира тебе не нужна и ты в ней не проживаешь, но содержание жилья и отопление платить обязан (ориентировочно 6 тыс. руб. в месяц), со счетчиками понятно.. заявление в жэу.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и сможет дать совет или сказать в каком направлении двигаться.
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Оплата за отопление

Сообщение Avesgamer » 11 июн 2020, 17:46

Уважаемые соседи , кто- нибудь в курсе, когда нам пересчитают оплату за отопление за октябрь. Деньги мы заплатили , а тепла не было пол месяца. Поделитесь инфой. Мы еще не живем в квартире, но скоро заедем и хочу знать поднимали ли этот вопрос или УК думает, что мы забыли


Постскриптум в другой теме справшивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Оплата за отопление

Сообщение Avesgamer » Вчера, 20:08

Квартира без квартирного счетчика.
Суммарная мощность отопительных приборов 5245Вт при 90/70/20 и 4155Вт при 75/65/20.
Может ли быть выставленная ЖЭКом сумма на оплату отопления за 2 недели октября,
значительно больше чем рассчитанная по мощности приборов 41552414/1,163?
Радиаторы в местах общего пользования были закрыты.


Постскриптум не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя