Сообщение Frebreze » 23 фев 2020, 20:22

Добрый день,

Родителей переселяем в Рязань из Ряжска, в котором осталась 3-х комнатная квартира. Продать не получается, скоро ценник до 1 млн. упадет =((. Сдавать - вариант не рассматриваем - в финансовом плане не выгодно будет.

Интересная картина получается, квартира тебе не нужна и ты в ней не проживаешь, но содержание жилья и отопление платить обязан (ориентировочно 6 тыс. руб. в месяц), со счетчиками понятно.. заявление в жэу.

Может кто сталкивался с похожей проблемой и сможет дать совет или сказать в каком направлении двигаться.