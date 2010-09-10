Оплата за отопление
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5 сообщений • Страница 1 из 1
Оплата за отопление
Добрый день,
Родителей переселяем в Рязань из Ряжска, в котором осталась 3-х комнатная квартира. Продать не получается, скоро ценник до 1 млн. упадет =((. Сдавать - вариант не рассматриваем - в финансовом плане не выгодно будет.
Интересная картина получается, квартира тебе не нужна и ты в ней не проживаешь, но содержание жилья и отопление платить обязан (ориентировочно 6 тыс. руб. в месяц), со счетчиками понятно.. заявление в жэу.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и сможет дать совет или сказать в каком направлении двигаться.
Родителей переселяем в Рязань из Ряжска, в котором осталась 3-х комнатная квартира. Продать не получается, скоро ценник до 1 млн. упадет =((. Сдавать - вариант не рассматриваем - в финансовом плане не выгодно будет.
Интересная картина получается, квартира тебе не нужна и ты в ней не проживаешь, но содержание жилья и отопление платить обязан (ориентировочно 6 тыс. руб. в месяц), со счетчиками понятно.. заявление в жэу.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и сможет дать совет или сказать в каком направлении двигаться.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Оплата за отопление
Уважаемые соседи , кто- нибудь в курсе, когда нам пересчитают оплату за отопление за октябрь. Деньги мы заплатили , а тепла не было пол месяца. Поделитесь инфой. Мы еще не живем в квартире, но скоро заедем и хочу знать поднимали ли этот вопрос или УК думает, что мы забыли
Постскриптум в другой теме справшивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
Постскриптум в другой теме справшивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Оплата за отопление
Квартира без квартирного счетчика.
Суммарная мощность отопительных приборов 5245Вт при 90/70/20 и 4155Вт при 75/65/20.
Может ли быть выставленная ЖЭКом сумма на оплату отопления за 2 недели октября,
значительно больше чем рассчитанная по мощности приборов 41552414/1,163?
Радиаторы в местах общего пользования были закрыты.
Постскриптум не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
Суммарная мощность отопительных приборов 5245Вт при 90/70/20 и 4155Вт при 75/65/20.
Может ли быть выставленная ЖЭКом сумма на оплату отопления за 2 недели октября,
значительно больше чем рассчитанная по мощности приборов 41552414/1,163?
Радиаторы в местах общего пользования были закрыты.
Постскриптум не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Оплата за отопление
А почему вопрос только за две недели октября?
А что с двумя неделями января?
Мне например и за август две недели приходит счет на отопление - ну точно там больше мощности радиаторов в августе.
з.ы. помню спрашивали про ремонт преобразователей частоты, повторяю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
А что с двумя неделями января?
Мне например и за август две недели приходит счет на отопление - ну точно там больше мощности радиаторов в августе.
з.ы. помню спрашивали про ремонт преобразователей частоты, повторяю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Оплата за отопление
Добрый день
У меня 2 квартиры в Бургасе. Платил все через фирму, которая обслуживала дома, в которых у меня апартаменты.
Но тут узнал, что договор они не продлили и вообще больше этим заниматься не будут.
У меня соответственно встал резонный вопрос как это вообще все оплачивать из Москвы электричество, вода, налоги.
Может быть есть какие-нибудь еще фирмы, которые этим занимаются. Или есть люди, которые за отдельные деньги готовы это делать. Но лучше конечно фирма по договору. Ну или как самому оплачивать. Но еще раз повторюсь лучше всего фирма по договору.
Подскажите пожалуйста. Спасибо большое.
post scriptum в другой теме справшивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
У меня 2 квартиры в Бургасе. Платил все через фирму, которая обслуживала дома, в которых у меня апартаменты.
Но тут узнал, что договор они не продлили и вообще больше этим заниматься не будут.
У меня соответственно встал резонный вопрос как это вообще все оплачивать из Москвы электричество, вода, налоги.
Может быть есть какие-нибудь еще фирмы, которые этим занимаются. Или есть люди, которые за отдельные деньги готовы это делать. Но лучше конечно фирма по договору. Ну или как самому оплачивать. Но еще раз повторюсь лучше всего фирма по договору.
Подскажите пожалуйста. Спасибо большое.
post scriptum в другой теме справшивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
5 сообщений • Страница 1 из 1
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