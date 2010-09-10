Кто пользовался почтой России подскажите!

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Кто пользовался почтой России подскажите!

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:57

С Рязани в Калининград сколько будет стоить отправка посылки и не затеряется ли она там?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: staspavlov777 и 0 гостей