Кто пользовался почтой России подскажите!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Кто пользовался почтой России подскажите!
С Рязани в Калининград сколько будет стоить отправка посылки и не затеряется ли она там?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Кто пользовался почтой России подскажите!
Если у вас есть такие вопросы, то вам стоит прозвонить на почтовое отделение или наведаться к ним лично. Стоимость в основном зависит от габаритов и веса. Я использую для отслежки посылки сервис Posylka.net, даже без номера декларации всегда нахожу ее место нахождение, чтобы не затерялась. А на счет вашего вопроса, то в этой статье http://chelny-izvest.ru/news/world/kak- ... hty-rossii есть все ответы.
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