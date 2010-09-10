Кто пользовался почтой России подскажите!

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Кто пользовался почтой России подскажите!

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 фев 2020, 10:57

С Рязани в Калининград сколько будет стоить отправка посылки и не затеряется ли она там?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Кто пользовался почтой России подскажите!

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:20

Если у вас есть такие вопросы, то вам стоит прозвонить на почтовое отделение или наведаться к ним лично. Стоимость в основном зависит от габаритов и веса. Я использую для отслежки посылки сервис Posylka.net, даже без номера декларации всегда нахожу ее место нахождение, чтобы не затерялась. А на счет вашего вопроса, то в этой статье http://chelny-izvest.ru/news/world/kak- ... hty-rossii есть все ответы.
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