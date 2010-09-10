Посоветуйте ювелирный салон в Москве

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Посоветуйте ювелирный салон в Москве

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:18

Милые дамы, посоветуйте ювелирный салон в Москве, чтобы выбрать жене на годовщину кольцо либо серьги. Буду рад совету!
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