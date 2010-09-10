Посоветуйте ювелирный салон в Москве
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Посоветуйте ювелирный салон в Москве
Милые дамы, посоветуйте ювелирный салон в Москве, чтобы выбрать жене на годовщину кольцо либо серьги. Буду рад совету!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Посоветуйте ювелирный салон в Москве
Выбирала маме на юбилей подарок – заказала через очень красивый и удобный сайт несколько брошей – приехал курьер, привез 5 вариантов, я выбрала спокойно ту, которая лучше всего смотрится и спокойно купила. Еще и со скидкой, потому что через сайт. Бесплатная доставка, красивая упаковка, быстрая доставка в тот же день! Жду с нетерпением праздника, чтобы подарить! Спасибо Златограду!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Посоветуйте ювелирный салон в Москве
сейчас модно на сайте завода катало смотреть
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