Ставки на спорт

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » 26 фев 2020, 05:33

Всем привет! Наконец-то нашёл оптимальный вариант со ставками на спорт. На супер бете https://superbet.ru/ есть действительно широкий выбор различных зеркал, в том числе и моего любимого мостбета. Часто там зарабатываю и вам советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Ставки на спорт

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 13:56

А с выводом средств, как обстоят дела?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ставки на спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:20

Ставки сейчас действительно популярны и приносят не маленький доход. Только с прошлой игры я получил 10 тыс. руб. И при этом поставил всего 2 тыс. Сами понимаете насколько хороший коэффициент был на матч. Ставки делаю только в букмекерской конторе мелбет. В ее надежности убедился уже давно и играю без остановки. Выигрыш вывожу на карту сразу после игры.
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