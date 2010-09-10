Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:41

Приманок для рыб в нашем магазине много, но сейчас люди спрашивают особые фирменные приманки, в том числе и воблеры. У нас таких пока нет, но желание их иметь есть. Где лучше закупать подобные приманки?