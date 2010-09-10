Приманки для рыб

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Приманки для рыб

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:41

Приманок для рыб в нашем магазине много, но сейчас люди спрашивают особые фирменные приманки, в том числе и воблеры. У нас таких пока нет, но желание их иметь есть. Где лучше закупать подобные приманки?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Приманки для рыб

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:54

Посмотрел я как-то по телевизору передачу про рыбалку и у одного рыбака был целый ящик различных приманок. Он их пробовал поочерёдно. Если рыба не клевала с одной, то использовал другую. В конце концов рыбка раскушала одну из таких приманок и клёв стал бешеный. Так что, оказывается много приманок не бывает. Посмотрите приманки и воблеры в этой компании по продаже рыболовных товаров https://piranya-ltd.ru/market/. Она же является дистрибьютором известной японской компании Diawa.
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