Приманки для рыб
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Приманки для рыб
Приманок для рыб в нашем магазине много, но сейчас люди спрашивают особые фирменные приманки, в том числе и воблеры. У нас таких пока нет, но желание их иметь есть. Где лучше закупать подобные приманки?
Re: Приманки для рыб
Посмотрел я как-то по телевизору передачу про рыбалку и у одного рыбака был целый ящик различных приманок. Он их пробовал поочерёдно. Если рыба не клевала с одной, то использовал другую. В конце концов рыбка раскушала одну из таких приманок и клёв стал бешеный. Так что, оказывается много приманок не бывает. Посмотрите приманки и воблеры в этой компании по продаже рыболовных товаров https://piranya-ltd.ru/market/. Она же является дистрибьютором известной японской компании Diawa.
Re: Приманки для рыб
Потом можно запечь с овощами, как любую другую рыбку. У меня муж любит спинку холодного копчения, даже без пива может просто есть ее. Мы ее покупаем через интернет в магазине Главрыбсбыт.рф https://glvrbsbt.ru/fish . Стоимость тушки свежемороженной около 49 рублей за 100 г, а копчёной 99 рублей за 100 г. Цены вполне позволяют себя побаловать таким разнообразием, тем более что доставку делают прям к двери по Москве.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 279
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Приманки для рыб
А я вот недавно тоже начал заниматься рыбалкой. Меня отец мой учит, а он в этой сфере самый настоящий профессионал. Разбирается в приманках всяких и так далее. Мне до такого еще расти и расти. Зато я купил ему вот здесь https://fishershop.com.ua/category/termosyi-i-krughki/ термокружку для рыбалки. Это реально полезная вещь, ведь зимой напиток будет горячим, а летом холодным. Идеально для рыбака, как по мне. Всем рыбакам советую попробовать, такая кружка вам точно пригодится. А стоит вообще недорого.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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