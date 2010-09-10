Закрытие фонтанов в Петергофе
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Закрытие фонтанов в Петергофе
Приветствую, вас. Хотелось бы сократить время на поиски в интернете информации о том, как заказать билеты на важные мероприятия и экскурсионные программы. Можете меня проконсультировать по этому вопросу? Хочу поехать в сентябре в Питер, и было бы неплохо заранее купить билеты.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость