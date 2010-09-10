Закрытие фонтанов в Петергофе

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Закрытие фонтанов в Петергофе

Сообщение zevc » 19 минут назад

Приветствую, вас. Хотелось бы сократить время на поиски в интернете информации о том, как заказать билеты на важные мероприятия и экскурсионные программы. Можете меня проконсультировать по этому вопросу? Хочу поехать в сентябре в Питер, и было бы неплохо заранее купить билеты.
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