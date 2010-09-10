Сообщение zevc » Сегодня, 15:35

Приветствую, вас. Хотелось бы сократить время на поиски в интернете информации о том, как заказать билеты на важные мероприятия и экскурсионные программы. Можете меня проконсультировать по этому вопросу? Хочу поехать в сентябре в Питер, и было бы неплохо заранее купить билеты.