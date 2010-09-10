Закрытие фонтанов в Петергофе
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Закрытие фонтанов в Петергофе
Приветствую, вас. Хотелось бы сократить время на поиски в интернете информации о том, как заказать билеты на важные мероприятия и экскурсионные программы. Можете меня проконсультировать по этому вопросу? Хочу поехать в сентябре в Питер, и было бы неплохо заранее купить билеты.
Re: Закрытие фонтанов в Петергофе
zevc писал(а):Приветствую, вас. Хотелось бы сократить время на поиски в интернете информации о том, как заказать билеты на важные мероприятия и экскурсионные программы. Можете меня проконсультировать по этому вопросу? Хочу поехать в сентябре в Питер, и было бы неплохо заранее купить билеты.
Добрый день. Да, конечно и я сама внимательно изучила многочисленные предложения от разных компаний, просмотрела сайты с афишами и остановила выбор на одной только компании для сотрудничества. Советую вам перейти по ссылке https://peterhofguide.ru/afisha/2020/zakrytie-fontanov и прочитать, когда закрытие фонтанов в Петергофе 2020 будет проходить, и сколько будет стоить заказать экскурсию на одного человека. Я «за» новые эмоции и впечатления, поэтому не смогла пройти мимо вашего сообщения и решила отписаться.
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