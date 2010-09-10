Сообщение zevc » 27 фев 2020, 10:31

Читал много про подложку, которую делают из материала ЭВА. Во многих статьях её советуют использовать вместе с ламинатом. Я как раз задумался провести ремонт, но, не уверен, стоит ли использовать данный материал. Что скажете?