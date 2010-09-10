Подложка под ламинат
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Подложка под ламинат
Читал много про подложку, которую делают из материала ЭВА. Во многих статьях её советуют использовать вместе с ламинатом. Я как раз задумался провести ремонт, но, не уверен, стоит ли использовать данный материал. Что скажете?
Re: Подложка под ламинат
zevc писал(а):Читал много про подложку, которую делают из материала ЭВА. Во многих статьях её советуют использовать вместе с ламинатом. Я как раз задумался провести ремонт, но, не уверен, стоит ли использовать данный материал. Что скажете?
Смело покупайте и используйте. У меня у самого подложка EVA постелена в спальне, прихожей и гостиной. Материал абсолютно безвредный, просто укладывается и имеет весьма большой срок службы. А самое главное – у него хорошая теплоизоляция. Поэтому, пол точно не будет холодным. Да и не придется тратить больше средств на отопление. Что касается цены, то ЭВА на порядок дешевле других вариантов на рынке. Так что, это ещё и хорошая экономия средств.
Re: Подложка под ламинат
zevc писал(а):Читал много про подложку, которую делают из материала ЭВА. Во многих статьях её советуют использовать вместе с ламинатом. Я как раз задумался провести ремонт, но, не уверен, стоит ли использовать данный материал. Что скажете?
она резиновая что ли подложка?
Re: Подложка под ламинат
zevc писал(а):Читал много про подложку, которую делают из материала ЭВА. Во многих статьях её советуют использовать вместе с ламинатом. Я как раз задумался провести ремонт, но, не уверен, стоит ли использовать данный материал. Что скажете?
Я не использовал такую, ничего не могу сказать насчет качества данной подложки. Я покупал тут https://home-ex.ru/contacts/ специальную от fargo, использовал её для монтажа кварцевого ламината. Она высокого качества и ценник на неё разумный, можете и себе такую же заказать тоже.
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