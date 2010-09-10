Источник бесперебойного питания
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Источник бесперебойного питания
Посоветуйте, какой выбрать тип бесперебойника? Совсем не разбираюсь в этом и не хочу купить не то.
Re: Источник бесперебойного питания
zevc писал(а):Посоветуйте, какой выбрать тип бесперебойника? Совсем не разбираюсь в этом и не хочу купить не то.
Вам сперва нужно сказать, для чего вы покупаете данное устройство. И только тогда можно будет понять, какая вам нужна ИБП модель. Если нужно просто обеспечить автономную работу для старенького ПК или какой-то офисной техники, то берите самые простые резервные. Если же, это современный ПК (это касается в большей степени используемых блоков питания), то уже нужен линейно-интерактивный ИБП с фильтром. Если вы берёте бесперебойник для газового котла, то придётся потратиться и взять Online модель, так как, она самая функциональная и надёжная.
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