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klonik Гость RZN.info Сообщения: 19 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Источник бесперебойного питания Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 11:31 zevc писал(а): Посоветуйте, какой выбрать тип бесперебойника? Совсем не разбираюсь в этом и не хочу купить не то.

Вам сперва нужно сказать, для чего вы покупаете данное устройство. И только тогда можно будет понять, какая вам нужна Вам сперва нужно сказать, для чего вы покупаете данное устройство. И только тогда можно будет понять, какая вам нужна ИБП модель . Если нужно просто обеспечить автономную работу для старенького ПК или какой-то офисной техники, то берите самые простые резервные. Если же, это современный ПК (это касается в большей степени используемых блоков питания), то уже нужен линейно-интерактивный ИБП с фильтром. Если вы берёте бесперебойник для газового котла, то придётся потратиться и взять Online модель, так как, она самая функциональная и надёжная. Вернуться к началу

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