Источник бесперебойного питания

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Источник бесперебойного питания

Сообщение zevc » Сегодня, 10:53

Посоветуйте, какой выбрать тип бесперебойника? Совсем не разбираюсь в этом и не хочу купить не то.
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Источник бесперебойного питания

Сообщение klonik » Сегодня, 11:31

zevc писал(а):Посоветуйте, какой выбрать тип бесперебойника? Совсем не разбираюсь в этом и не хочу купить не то.

Вам сперва нужно сказать, для чего вы покупаете данное устройство. И только тогда можно будет понять, какая вам нужна ИБП модель. Если нужно просто обеспечить автономную работу для старенького ПК или какой-то офисной техники, то берите самые простые резервные. Если же, это современный ПК (это касается в большей степени используемых блоков питания), то уже нужен линейно-интерактивный ИБП с фильтром. Если вы берёте бесперебойник для газового котла, то придётся потратиться и взять Online модель, так как, она самая функциональная и надёжная.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость