астрология

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

астрология

Сообщение irinakotova » Сегодня, 11:04

как думаете, астрология действительно так влияет на нашу жизнь? или просто совпадения в гороскопах, это просто совпадения?
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