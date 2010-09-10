астрология
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
астрология
как думаете, астрология действительно так влияет на нашу жизнь? или просто совпадения в гороскопах, это просто совпадения?
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