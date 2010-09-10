астрология
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
астрология
как думаете, астрология действительно так влияет на нашу жизнь? или просто совпадения в гороскопах, это просто совпадения?
Re: астрология
ну каждый может верить, во что хочет, я считаю !
- Kristinaksi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: астрология
irinakotova писал(а):как думаете, астрология действительно так влияет на нашу жизнь? или просто совпадения в гороскопах, это просто совпадения?
я раньше тоже не верила и относилась с легким скепсисом, но после того, как посмотрела науч-поп видео на ютубе про астрологию, решила, что не будет лишним узнать таки побольше об этом.
и сейчас я уже не думаю, что все это бредни, потому что слишком много совпадений - это отнюдь не совпадения!
мало кто, кстати, понимает, что в астрологии много нюансов. например, дома редко рассматриваются как нечто важное, хотя по сути они оказывают мощнейшее влияние, вот посмотрите про 10 дом - https://astro-school.org/10-dom-v-astrologii/
для большего прозрения понаблюдайте за людьми, о которых будете узнавать больше..
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