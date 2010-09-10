астрология

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

астрология

Сообщение irinakotova » 27 фев 2020, 11:04

как думаете, астрология действительно так влияет на нашу жизнь? или просто совпадения в гороскопах, это просто совпадения?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: астрология

Сообщение Haminahu » Вчера, 14:23

ну каждый может верить, во что хочет, я считаю !
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: астрология

Сообщение Kristinaksi » 16 минут назад

irinakotova писал(а):как думаете, астрология действительно так влияет на нашу жизнь? или просто совпадения в гороскопах, это просто совпадения?

я раньше тоже не верила и относилась с легким скепсисом, но после того, как посмотрела науч-поп видео на ютубе про астрологию, решила, что не будет лишним узнать таки побольше об этом.
и сейчас я уже не думаю, что все это бредни, потому что слишком много совпадений - это отнюдь не совпадения!
мало кто, кстати, понимает, что в астрологии много нюансов. например, дома редко рассматриваются как нечто важное, хотя по сути они оказывают мощнейшее влияние, вот посмотрите про 10 дом - https://astro-school.org/10-dom-v-astrologii/
для большего прозрения понаблюдайте за людьми, о которых будете узнавать больше..
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